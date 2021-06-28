Менеджер Волкова назвал решение судей по бою с Ганом «наглухо безумным»
Менеджер российского бойца UFC Александра Волкова — Иван Банников — раскритиковал решение судей по бою Волкова с Сирилом Ганом на турнире UFC Fight Night 190. Поединок состоялся в ночь на 27 июня в Лас-Вегасе (США), Волков проиграл единогласным решением судей (45-50, 45-50, 46-49).
— Что думаете о судейском вердикте?
— Думаю, что он безумен наглухо.
— Имеете в виду, что двое судей отдали Гану все пять раундов?
— Да, а один судья отдал ему четыре раунда. Пересмотрите бой. Пятый раунд — 24-24 по ударам. В первом и втором раундах Саша перебил Гана. В третьем и четвертом преимущество Гана. Это могли быть 3-2 по раундам в любую сторону, но никак не 5-0.
— Какие раунды Александр точно, на ваш взгляд?
— Точно первый раунд. Второй забрал не так уверенно, как первый, но он его тоже забрал. Третий забрал Ган. Четвертый и пятый были близки.
— Вы пересматривали бой?
— Да.
— С Волковым и с Тарасом Кияшко?
— Да.
— Как они прокомментировали судейское решение?
— Точно так же, как и я сейчас. Один в один.
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