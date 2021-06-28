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Менеджер Волкова назвал решение судей по бою с Ганом «наглухо безумным»

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Сирил Ган против Александра Волкова. Фото Zuffa LLC
Сирил Ган против Александра Волкова. Фото Zuffa LLC
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Менеджер российского бойца UFC Александра Волкова — Иван Банников — раскритиковал решение судей по бою Волкова с Сирилом Ганом на турнире UFC Fight Night 190. Поединок состоялся в ночь на 27 июня в Лас-Вегасе (США), Волков проиграл единогласным решением судей (45-50, 45-50, 46-49).

— Что думаете о судейском вердикте?

— Думаю, что он безумен наглухо.

— Имеете в виду, что двое судей отдали Гану все пять раундов?

— Да, а один судья отдал ему четыре раунда. Пересмотрите бой. Пятый раунд — 24-24 по ударам. В первом и втором раундах Саша перебил Гана. В третьем и четвертом преимущество Гана. Это могли быть 3-2 по раундам в любую сторону, но никак не 5-0.

— Какие раунды Александр точно, на ваш взгляд?

— Точно первый раунд. Второй забрал не так уверенно, как первый, но он его тоже забрал. Третий забрал Ган. Четвертый и пятый были близки.

— Вы пересматривали бой?

— Да.

— С Волковым и с Тарасом Кияшко?

— Да.

— Как они прокомментировали судейское решение?

— Точно так же, как и я сейчас. Один в один.

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