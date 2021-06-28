Менеджер Волкова: «Скорее всего, следующим соперником будет Тыбура»

Поляк Марчин Тыбура, скорее всего, станет следующим соперником российского бойца UFC Александра Волкова. Об этом «СЭ» рассказал менеджер Волкова — Иван Банников.

В ночь на 27 июня Волков (33-9) проиграл единогласным решением судей Сирилу Гану (9-0) из Франции.

«Идеальный вариант — чтобы следующим соперником стал Стипе Миочич, — сказал Банников. — Но вряд ли нам его дадут. Скорее всего, это будет Марчин Тыбура».

На счету 35-летнего Тыбуры 22 победы и 6 поражений в ММА (9-5 в UFC). В UFC он выиграл пять боев подряд.