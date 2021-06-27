Джон Джонс поздравил Федора Емельяненко с возвращением

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс по видеосвязи поздравил Федора Емельяненко с победой ученика Валентина Молдавского над Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 261. Также Джонс поздравил 44-летнего россиянина с возвращением.

Противостояние Молдавский — Джонсон за титул временного чемпиона Bellator в тяжелом весе закончилось победой 29-летнего россиянина единогласным решением судей.

В пятницу, 25 июня, стало известно, что Емельяненко проведет бой в Москве на турнире Bellator 23 октября. Имя соперника россиянина пока не названо.

Летом 2020 года Джонс покинул полутяжелый дивизион и перешел в тяжелый. Последний поединок американец провел в феврале прошлого года на UFC 247, где одержал победу над Домиником Рейесом.