Менеджер Яна ответил на обвинения Бобби Грина в употреблении допинга: «Это просто смехотворно»

Саят Абдрахманов, представляющий интересы российского бойца UFC Петра Яна (16-3), ответил на обвинения Бобби Грина (29-13), который заявил, что Антидопинговое агентство США не летает в Таиланд и не тестирует там бойцов.

«Я не буду отрицать, что в Таиланде возможно достать запрещенные препараты, — сказал Абдрахманов в интервью «СЭ». — Если ты захочешь это найти, ты сможешь это найти. Не думаю, что в других местах как-то по-другому. Давайте посмотрим на тех бойцов, которые в последние годы попадались на допинге с USADA. Разве это бойцы, которые тренируются в Таиланде? Думаю, что нет. Говорить: «Если ты дерешься в Таиланде, то используешь допинг», — это несерьезный аргумент.

Бойцы UFC, которые здесь тренируются, их постоянно приезжают проверять офицеры USADA. Они берут кровь, мочу, все это проверяется. Вся эта идея, что, мол, люди едут в Таиланд, потому что там не проверяют, потому что там легко купить допинг, она просто не имеет под собой смысла. Те аргументы, которые приводит Бобби и его тренер, они просто смехотворны. Аргумент Бобби Грина: «Ты не снял футболку на взвешивании, пытался скрыть свое акне на спине». Чувак, на следующий день Рафа вышел на бой с чистой спиной, о чем ты говоришь?

У его тренера на каждого соперника было оправдание, почему Бобби проиграл. Ты можешь подозревать, но ты приходишь к Джо Рогану на большую аудиторию и говоришь: «Я знаю, я видел». Это просто смехотворно, что ты мог видеть того, чего не было. Петра уже 30 раз проверяли, ни разу ничего не показало».

Ранее на подкасте Джо Рогана The Joe Rogan Experience Грин заявил, что бойцы, которые тренируются в Таиланде, могут беспрепятственно покупать запрещенные препараты.