Менеджер Петра Яна: «Сколько PPV продал UFC 273 с Чимаевым? Я ожидал большего»

Менеджер Петра Яна, Рафаэля Физиева и других топовых бойцов UFC Саят Абдрахманов в интервью «СЭ» намекнул, что продажи платных трансляций на турнир UFC 273 были не самыми лучшими.

— В последнее время перестали всплывать инсайды с продажами PPV на турниры UFC. По-моему, последний всплыл с Усман — Ковингтон 2. Раньше такую информацию постоянно публиковали Yahoo Sports и другие. Почему она перестала всплывать? Например, на тот же UFC 273 с хайпом Чимаева нигде не прошла информация, сколько продали трансляций.

— Я не знаю, почему перестали всплывать инсайды. Думаю, это нельзя привязать только к тому, что продался хорошо турнир или продался плохо. Раньше продавался плохо — и все равно всплывало. По-любому есть какая-то причина, почему это так. Возможно, это как-то связано со сделкой с ESPN. ESPN получают доходы от PPV, выплачивают какую-то фиксированную сумму UFC, а остальное берет себе. Информация о количестве проданных трансляций у меня есть [на UFC 273], но, естественно, я не могу ей поделиться.

— Это внушительная цифра?

— Ну... я ожидал большего (смеется).

— Вам не кажется, что в последние лет 4-5 UFC уперся в потолок по цифрам? Взять их контент на ютубе, тот же UFC Embedded. Как смотрели 5 лет назад 1-1,5 миллиона в лучшем случае за выпуск, так смотрят и сейчас. Да, когда дерется Конор, просмотры доходят до 2,5 миллиона, но в целом цифры те же. А ведь они могли за 5 лет удвоиться или утроиться. И это же касается пресс-конференций, всего остального — цифры не растут.

— Прорыва последние несколько лет... я не знаю. Рост, я думаю, идет постепенный. Но не было такого резкого скачка. Рост популярности идет, и я думаю, он будет продолжаться. Будут появляться новые герои, новые бойцы, которые будут привлекать новые аудитории. Я думаю, этот процесс не будет останавливаться, и потенциал огромный.

UFC 273 прошел 9 апреля в Джексонвилле, Флорида. В трех главных боях карда дрались Александр Волкановски — Корейский Зомби, Алджамейн Стерлинг — Петр Ян и Гилберт Бернс — Хамзат Чимаев.