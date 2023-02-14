Менеджер Махачева опроверг заявления Хукера о мошенничестве

Менеджер чемпиона легкого дивизиона UFC Ислама Махачева (24-1) и глава агентства Dominance MMA Ризван Магомедов прокомментировал сообщения товарища по команде чемпиона полулегкого веса Александра Волкановски (25-2) Дэна Хукера (22-12), который заявил, что россиянин нанял медсестру, которая поставила ему капельницу для регидратации после взвешивания к UFC 284.

Один из пользователей Twitter указал Магомедову на то, что у Махачева на руке якобы виден след от шприца, на что менеджер ответил: «Это обязательный анализ крови комиссией AUS. Анализ выполнен в среду утром, прямо перед СМИ и фотосессией. Попросите Хукера найти ту медсестру из комиссии, она сможет это подтвердить».

«Они все могут плакать, ведь пояс у нас», — прокомментировал ответ Магомедова Али Абдель-Азиз.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.