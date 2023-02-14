Пауло Коста поддержал Махачева: «Хукер говорит плохие вещи. Для меня это выглядит фейком»

Бразильский средневес UFC Пауло Коста (14-2) прокомментировал слова Дэна Хукера (22-12), который заявил, что чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) нанял медсестру, которая поставила ему капельницу для регидратации после взвешивания к UFC 284.

«Хукер говорит плохие вещи об Исламе... Я не знаю, для меня это выглядит фейком, поэтому я и говорю, что никогда не доверяйте медсестрам», — написал бразилец в соцсетях.

Коста был отстранен на полгода за использование капельницы в 2019 году. Кроме того, в 2022-м он якобы ударил в лицо медсестру из-за требования пройти вакцинацию.