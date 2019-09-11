Реванша между ирландцем Конором Макгрегором и чемпионом UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабибом Нурмагомедовым не будет, заявил TMZ американский менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз.

Нурмагомедов победил Макгрегора 6 октября 2018 году на шоу UFC 229 в Лас-Вегасе. Хабиб успешно провел болевой прием в четвертом раунде. 7 сентября 2019-го Нурмагомедов вновь защитил титул, победив Дастина Порье. После боя Макгрегор заявил, что хотел бы провести реванш с Хабибом в Москве.

— Конор — словно обиженная бывшая девушка, которая не хочет никого другого, — сказал Абдель-Азиз. — Сейчас он уже никому не нужен. Его время ушло. Мы о нем даже говорить не хотим. Зачем? Хабиб уже надрал ему задницу. Единственное, что Макгрегор умеет — раскручивать всякую грязь. Мы, мусульмане, не собираемся в этом участвовать. Вы видели бой с Порье, после него было только взаимное уважение. Шансы Макгрегора на реванш — 0,00 процента.

— То есть реванша не будет?

— Нет.

В активе 30-летнего Нурмагомедова — 28 побед и 0 поражений в ММА. У 31-летнего Макгрегора — 21 победа, 4 поражения. Ирландец в последний раз побеждал в боях ММА 12 ноября 2016 года, когда нокаутировал американца Эдди Альвареса.