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Менеджер Хабиба считает, что он может провести следующий бой в августе

00:27
Хабиб Нурмагомедов. Фото Reuters
Хабиб Нурмагомедов. Фото Reuters
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Али Абдельазиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, когда он может вернуться к соревнованиям. Все ближайшие турниры UFC были отменены из-за коронавируса.

— Думаю, он может вернуться в августе, — цитирует Абдельазиза MMA Junkie. — Он сказал мне, что изначально UFC планировал провести бой в Сан-Франциско, кажется, 1 августа. Он может биться в августе, нет проблем. Это не обязательно долен быть сентябрь. Но, как вы знаете, в сентябре они всегда проводят турнир в Абу-Даби, и я уверен, что они захотят, чтобы он бился там.

Ранее соперником Хабиба должен был стать американец Тони Фергюсон, но россиянин не смог участвовать в турнире из-за ситуации с коронавирусом. Его заменили на другого представителя США Джастина Гэтжи, но в итоге турнир пришлось отменить.

31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и во всех одержал победы.

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