Менеджер Хабиба: «Макгрегор должен сначала победить Гэтжи»

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз отметил, что ирландец Конор Макгрегор для встречи с россиянином должен победить сначала Джастина Гэтжи.

- Конор не может говорить о титульном бое после того, как побил 36-летнего соперника, — приводит слова Азиза канал TMZ в YouTube. — Если он хочет бороться за пояс, то пусть сначала встретится с Джастином Гэтжи, Исламом Махачевым.

Его победа над Серроне абсолютно не впечатлила. Да, он неплохо выступил, но недостаточно для того, чтобы драться с Хабибом.

Нурмагомедов сейчас сконцентрирован на Фергюсоне, а потом на Гэтжи. Если Макгрегор хочет боя, то пусть побьет тогда Гэтжи.