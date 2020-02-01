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Менеджер Хабиба: «Макгрегор должен сначала победить Гэтжи»

1 февраля 2020, 23:35
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Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз отметил, что ирландец Конор Макгрегор для встречи с россиянином должен победить сначала Джастина Гэтжи.

- Конор не может говорить о титульном бое после того, как побил 36-летнего соперника, — приводит слова Азиза канал TMZ в YouTube. — Если он хочет бороться за пояс, то пусть сначала встретится с Джастином Гэтжи, Исламом Махачевым.

Его победа над Серроне абсолютно не впечатлила. Да, он неплохо выступил, но недостаточно для того, чтобы драться с Хабибом.

Нурмагомедов сейчас сконцентрирован на Фергюсоне, а потом на Гэтжи. Если Макгрегор хочет боя, то пусть побьет тогда Гэтжи.

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