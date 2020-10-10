Менеджер Хабиба готов дать Фергюсону 100 тысяч долларов за бой с Махачевым

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз готов доплатить американцу Тони Фергюсону за бой с Исламом Махачевым.

Ранее сообщалось, что соперник россиянина Рафаэль Дос Аньос снялся с турнира UFC 254 из-за положительного теста на коронавирус.

«Дерись с Исламом и я дам тебе дополнительно 100 тысяч долларов к твоему гонорару, даю слово. Вот насколько я тебя уважаю», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Турнир UFC 254 пройдет 24 октября в Абу-Даби. Главным событием вечера станет бой между Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.