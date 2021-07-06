Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Менеджер Емельяненко: «Александр может провести разогревочный поединок с Тарасовым»

6 июля 2021, 23:14
Артем Тарасов. Фото Instagram
Артем Тарасов. Фото Instagram

Следующим оппонентом Александра Емельяненко может стать блогер и боец Артем Тарасов, а не рэпер Джиган. Об этом сообщил менеджер Емельяненко Азамат Бостанов.

«Это не более вероятный бой, а один из боев, которые могут пройти перед поединком с Джиганом, — сказал Бостанов «СЭ». — Это хороший разогревочный поединок, а еще и за хороший гонорар. Многие скептически к этому относятся, мол, Емельяненко бьет шутов, певцов, блогеров, актеров. Емельяненко бьет тех людей, за которых платят деньги. Я уверен, что любой боец выступил бы за те гонорары, которые получает Александр Емельяненко».

В конце июня Джиган в ходе беседы с журналистами рассказал, что бой с Емельяненко состоится 4 ноября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

Италия — Испания: Мората сравнял счет
Сколько платит судьям УЕФА?
Мем полуфинала Италия — Испания: Карасев и его памятник на «Уэмбли»
Манчини огорчен отсутствием болельщиков из Италии на полуфинале Евро с Испанией
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд