Менеджер Емельяненко: «Александр бегает вокруг магазина с алкоголем»

Менеджер Александра Емельяненко Азамат Бостанов в интервью «СЭ» рассказал, что делается для того, чтобы боец снова не сорвался и не впал в романтическое состояние.

«Ничего не делается, — сказал Бостанов. — Выйти из этого состояния — это его собственное желание. Собственно говоря, он здоровый мужик, и давайте так: если он захочет, то он сделает все, что угодно. Если он захочет загулять или выпить, то он сделает все, что угодно. Найдет соблазн и остальное. Самое главное — это его собственное желание, и никто его насильно не держит. Его не запирают».

«В прямой близости от того места, где он находится, в ста метрах магазин, в котором продается вино-водочная продукция, — продолжил Бостанов. — Он бегает вокруг этой территории. То есть, территория пробежки... Да, это забавно звучит, что он бегает вокруг магазина «Красное и Белое». Его дорожка... Он не далеко от этого магазина пробегает. Он мог в любой день зайти, купить алкоголь и начать беспробудный образ жизни. Повторюсь, самое главное — это его желание восстановиться, и он этому желанию следует, тренируясь каждый день».

В настоящее время 39-летний Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Его следующим оппонентом может стать рэпер Джиган. На счету Александра 28 побед, 8 поражений и 1 ничья.