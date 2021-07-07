Александр Емельяненко: «Набью Джигану кукушку и отправлю спать»

Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что нокаутирует рэпера Джигана в предстоящем поединке. 39-летний спортсмен также выразил мнение, что музыкантам не место на ринге.

«Джиган полез не туда, куда ему нужно, его дело — песни петь, а не на ринге с профессионалами драться. Набью ему кукушку и отправлю спать. Будет лежать на ринге, как звезда, распластавшись всеми конечностями. Джигану очень сильно достанется. Он закачанный, тяжелый. Откуда они вообще придумали выражение «лакипанч»? Он вообще существует не для таких, как они, ни для певцов, ни для качков. Ну и я могу лакипанч запустить», — сказал Емельяненко в прямом эфире в Instagram.

В настоящее время Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Осенью россиянин проведет бой с Джиганом.

На счету Александра в ММА — 28 побед, восемь поражений и одна ничья.