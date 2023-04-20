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Абдель-Азиз: «Дариуш будет драться с Махачевым после победы над Оливейрой»

Давид Хачатрян
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Известный менеджер Али Абдель-Азиз подтвердил, что четвертый номер рейтинга в легком весе Бенэил Дариуш (24-4) готов был драться со всеми топовыми бойцами, но все они отказались.

«Просто для ясности, любой, кто опережает Бенэила Дариуша в рейтинге и не готовится к бою, отказался драться с ним. Бенэил будет драться с Оливейрой шестого июня, он раздавит его и после этого будет драться с Исламом [Махачевым] за титул. Все эти черлидеры, которые только болтают, сидят сложа руки», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Дариуш должен был подраться с Чарльзом Оливейрой (33-9) 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, но бразилец получил травму плеча. Поединок должен состояться 10 июня на UFC 289.

Бенэил Дариуш
UFC
ММА
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