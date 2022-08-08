Пенья: «Где ты, Аманда? Я готова провести 8-раундовый бой!»

Бывшая чемпионка в легчайшем весе Джулианна Пенья (11-5) надеется провести третий бой против Аманды Нуньес (22-5) до конца года.

«Прямо сейчас я готова провести 8-раундовый бой, — приводит слова Пеньи Sherdog. — Давай, черт возьми, сделаем это! Где ты, Аманда?! Я серьезно. Во втором бою она полностью изменила свою стойку. Я воспринимаю это за комплимент. Если вы дадите мне время подготовиться, то в следующий раз она даже по мне не достанет. Я очень надеюсь, что она поправится и сможет вернуться до конца года. Я готова провести трилогию в этом году».

Нуньес в реванше с Пеньей победила единогласным решением судей (50-43, 50-44, 50-45). Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.