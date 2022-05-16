Бывший чемпион Bellator, а ныне 5-й номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) признался, что когда он выступал в Bellator, то не чувствовал, что сражается с лучшими бойцами планеты.

«Я никогда не хотел говорить о Bellator в негативном ключе. Я люблю Bellator, Скотта Кокера, и мне нравилось выступать там. Однако очень сложно стать лучшим бойцом, когда ты не дерешься с лучшими, — сказал Чендлер в интервью The MMA Hour. — Извините, но в Bellator выступают не лучшие. Там могут быть 1-2 исключения, но в основном там далеко не лучшие бойцы. Сложно было говорить в микрофон, что я лучший боец, когда я дрался не в главной лиге мира. UFC — ведущая организация в мире. Бойцы UFC — лучшие бойцы на планете».

В последнем бою Чендлер победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.