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Карла Эспарза вышла замуж, надев чемпионский пояс UFC. Фото

Карла Эспарза вышла замуж в чемпионском поясе UFC
Давид Хачатрян
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Карла Эспарза вышла замуж.
Фото Соцсети

Действующая чемпионка UFC в минимальном весе Карла Эспарза (19-6) спустя неделю после завоевания титула чемпиона в бою против Роуз Намаюнас (11-5) вышла замуж за Мэтта Ломели, пишет MMA Fighting. Примечательно, что Эспарза опубликовала фотографию с церемонии, на которой она стоит в свадебном платье, цветами и поясом UFC.

Эспарза победила Намаюнас раздельным решением судей (47-48, 48-47, 49-46) и вернула себе титул чемпиона UFC в минимальном весе. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

ММА
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