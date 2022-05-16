Майкл Джонсон рассказал, для чего выступает в UFC

35-летний легковес UFC Майкл Джонсон (20-17) признался, что для него бой против Алана Патрика (15-4) на UFC on ESPN 36 имел важное значение, потому что в случае поражения его могли бы уволить из UFC, в связи с чем он не смог бы зарабатывать деньги и заботиться о своей семье.

«Черт, я чувствовал, что борюсь за свою жизнь, — сказал Джонсон после турнира UFC on ESPN 36. — Мне нужно сводить концы с концами. Бои — основной источник моего дохода. Здесь я забочусь о себе и могу помочь своей семье пережить трудные времена. Мне нужно было встать на правильный путь, сбросить это давление. Я не хотел побеждать решением судей, мне нужно было выйти и показать всем, что я все еще могу побеждать, и я никуда не собираюсь уходить».

Джонсон победил Патрика нокаутом во втором раунде 15 мая на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе, США. Таким образом, Джонсон прервал серию поражений из 4-х боев.