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Майкл Чендлер: «Бой с Конором состоится зимой»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (24-4) рассказал, какие он испытывает эмоции в преддверии поединка с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Я готовлюсь к предстоящему бою, который состоится этой зимой, так что ожидание — это самое неприятное, — сказал Чендлер Sports Illustrated. — Если Конор проведет отличный тренировочный лагерь, он по-прежнему будет силой, с которой нужно считаться. Я сохраняю терпение и с большим предвкушением жду поединка с ним.

В этом сезоне TUF продюсеры подчеркнули дорогие костюмы и машины Конора, чтобы показать между нами разницу. Я обычный парень, который вовремя приходит на работу, надежный и всегда в робе. Я всегда хочу сделать больше, чем от меня ожидают. Так меня воспитали мои родители.

Конор безоговорочно и иногда даже нереально уверен в себе. Я уважаю его за то, что он решил драться со мной, и я считаю, что я самый сложный бой для него. Мой набор навыков, моя взрывная сила, моя воля к победе, моя скорость и мощь — все это для него будет непростой задачей. Я погружаюсь в TUF, но готовлюсь к поединку, который состоится этой зимой».

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.
 

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
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