Минеев: «Больше жду возвращения в зону СВО, чем возобновление карьеры»

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев в разговоре с «СЭ» высказался о потенциальном бое с белорусским кикбоксером и бойцом ММА Петром Романкевичем.

— Коллеги писали о возможном бое с Романкевичем в конце года.

— Это уже четвертная фамилия, которую я слышу сегодня. Вообще здорово, что об этом говорят. Значит, ждут моего возвращения.

— А вы ждете возобновление карьеры?

— Если честно, сейчас больше жду своего возвращения туда [в зону СВО]. Парни, которые там находятся, меня поймут. Вообще все равно, с кем встречаться в ринге, с кем драться, кого бить.

Ранее белорусский кикбоксер и боец ММА Петр Романкевич в интервью MMA.Metaratings.ru заявил, что у него уже велись переговоры о поединке с Владимиром Минеевым.

В ноябре Минеев сообщил, что берет паузу в карьере в связи с подготовкой для отправки в зону проведения СВО в качестве добровольца.