Майкл Чендлер: «В борьбе я бы выиграл у Гэтжи 9 раз из 10. Но в этот раз я хотел зрелища»

Боец легкого веса UFC Майкл Чендлер рассказал, почему отказался от геймплана в поединке с Джастином Гэтжи на UFC 268.

«Я огорчил свою жену, потому что сообщил ей перед боем геймплан, а сам… Давайте так — в грэпплинг-матче я побил бы Джастина Гэтжи 9 раз из 10. Просто потому что моя борьба на другом уровне. Я мог бы сближаться с ним, мог бы брать его андерхуком, мог бы брать его за голову и давить своим весом, мог бы постоянно использовать вот такие зацепы к своей пользе. Честно, в бою я вообще не слышал свой угол — MSG так шумел, что за бой я ни разу не услышал моих тренеров. Я слышал их только в углу.

И Генри может подтвердить, что это был, наверное, самый потоковый бой в моей карьере, когда я был настолько «в зоне», что даже не слышал тренера, а хотел только одного — чтобы он поскорее ушел из клетки, из-под меня убрали стул, и я бы поскорее снова встал бы перед лицом соперника. Конечно, такой бой с Гэтжи — это не самый легкий и умный путь к титулу, но я избрал его, потому что именно такие бои — это то, за что фаны любят ММА. Я не мог контролировать себя, хотел устроить зрелище. Такие войны цементируют твое имя. Я уверен, что Гэтжи победит победителя пары Оливейра-Порье, и, возможно, мы сделаем реванш в середине следующего года.

Что бы случилось, если бы это были 5 раундов? Я счастлив, что это были не 5 раундов (смеется). С учетом, какие удары мы принимали… Чем хороши три раунда — можно не убирать ногу с педали газа. Можно выложить все здесь и сейчас и не распределять силы. Кто знает, что бы случилось в 5 раундах… Мы оба бросали бомбы, оба были потрясены, я мог бы и финишировать его в 4-м раунде», — сказал Чендлер на шоу The MMA Hour.

7 ноября Чендлер проиграл Гэтжи единогласным решением на UFC 268.