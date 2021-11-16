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Майкл Чендлер: «Махачев проделал феноменальную работу с Хукером, но Гэтжи больше заслуживает боя за титул»

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Майкл Чендлер и Джастин Гэтжи. Фото USA Today Sports
Майкл Чендлер и Джастин Гэтжи. Фото USA Today Sports
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Боец легкого веса UFC Майкл Чендлер считает, что Джастин Гэтжи, а не Ислам Махачев должен драться за пояс следующим.

«Ислам Махачев проделал феноменальную работу с Хукером, он на правильном пути. Но то, что сделал Гэтжи, больше тянет на титульный бой. Мне кажется, Джастин победит любого из пары Оливейра — Порье. Оливейру он сломает, а против Порье сделает выводы из поражения в первом бою и возьмет реванш», — сказал Чендлер на шоу The MMA Hour.

7 ноября Чендлер проиграл Гэтжи единогласным решением судей на UFC 268.

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Никита Горшенин все материалы автора
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