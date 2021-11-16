Майкл Чендлер: «Махачев проделал феноменальную работу с Хукером, но Гэтжи больше заслуживает боя за титул»

Боец легкого веса UFC Майкл Чендлер считает, что Джастин Гэтжи, а не Ислам Махачев должен драться за пояс следующим.

«Ислам Махачев проделал феноменальную работу с Хукером, он на правильном пути. Но то, что сделал Гэтжи, больше тянет на титульный бой. Мне кажется, Джастин победит любого из пары Оливейра — Порье. Оливейру он сломает, а против Порье сделает выводы из поражения в первом бою и возьмет реванш», — сказал Чендлер на шоу The MMA Hour.

7 ноября Чендлер проиграл Гэтжи единогласным решением судей на UFC 268.