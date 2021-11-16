Джош Томсон: «Если бы не простои, Яир Родригес был бы чемпионом»

Бывший чемпион Strikeforce Джош Томсон поделился мнением о поединке Макса Холлоуэя и Яира Родригеса.

«Этот бой получился настолько отличным, потому что Яир с самого начала стал бить лоукики в икру, — сказал Томсон на подкасте Weighing In. — Это задало свою динамику с первых же секунд. Макс уже не тот боец, когда ему нужно уходить в левшу. Он может комбинировать и из этой стойки, но у него нет той уверенности, что в правше. У ребят такого стиля, как Макс, всегда будут проблемы с хорошими лоукикерами. Яир взял то, что работало у Александра Волкановски и применил это с самого начала поединка. Хотя, честно говоря, у всех будут проблемы с Яиром. Представьте, если бы у него не было этого простоя, какой прогресс он мог сделать. Он мог бы стать чемпионом.

Его кики настолько сильные и быстрые, он даже не поворачивает бедро для удара. То, как он связывает вещи в ударке — не связывает больше никто. Его локти снизу вверх — это нечто особенное. И как он попал по Максу этими киком, это даже не «раскат грома», потому что при «раскате грома» бьют пяткой, а он ударил стопой. И выносливость Яира, его подбородок — также в порядке. Мне кажется, Яир выиграл 2-й и 5-й раунды, первый был близким, 3-й и 4-й — за Максом.

Скорость киков Яира была настолько высокой, что у Макса не было никаких шансов поймать ногу, и тогда он начал делать эти толчки руками. Мне это очень понравилось — хорошая адаптация. Как только Макс видел, что кик готовится, он толкал Яира руками в плечо и тот терял равновесие. Из-за этого толчка Яир потом стал отклоняться назад перед киком и заваливался».

13 ноября Холлоуэй победил Родригеса единогласным решением на UFC Vegas 42.