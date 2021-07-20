Бывший претендент на пояс UFC в легком весе Майкл Чендлер разобрал стиль Ислама Махачева.

« Когда речь заходит о борьбе, я всегда патриот, — подчеркивает Чендлер в разборе на студии ESPN. — Я считаю, что борьба перебьет все что угодно. Борьба побьет дзюдо, БЖЖ, самбо. Ислам Махачев ставит тебя в позиции, в которых ты не можешь двигаться. Тьяго Мойзес — феноменальный цепной грэпплер. Он умеет делать все эти трюки в партере: подрываться вверх, вниз, делать кувырки, перевороты, свипы. Но с Исламом у него ничего из этого особо не получалось. В чем Ислам лучший — он нейтрализует соперников.

И когда он нейтрализует их — речь не только о физической стороне дела. И о ментальной тоже. Эмоциональной. Кардио. Он высасывает жизнь из всех этих ребят. Но может ли он держать этот темп очень долго? Хм, в этом бою он показал, что способен на поздний финиш. Но я все равно считаю, что борьба побьет самбо. Борьба побьет любой партерный вид единоборств. Хабиб сказал про Ислама, что он будущее этого дивизиона. Окей, только время покажет. Но в любом случае будущее у этого парня светлое».