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Харитонов проведет бой против Конго 20 августа

13:57
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Российский боец Сергей Харитонов проведет поединок против француза Чейка Конго 20 августа в турнире Bellator, информирует ТАСС со ссылкой на команду россиянина.

40-летний Харитонов не выступал в Bellator с 2019 года. Он получил травмы лица после потасовки с бойцом Адамом Яндиевым. Впоследствии конфликт уладили, но Харитонов был отстранен Bellator от боев на длительный период.

Конго 46 лет, на его счету 30 побед, 11 поражений и 2 ничьи. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11937079

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