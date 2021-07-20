Харитонов проведет бой против Конго 20 августа
13:57
Российский боец Сергей Харитонов проведет поединок против француза Чейка Конго 20 августа в турнире Bellator, информирует ТАСС со ссылкой на команду россиянина.
40-летний Харитонов не выступал в Bellator с 2019 года. Он получил травмы лица после потасовки с бойцом Адамом Яндиевым. Впоследствии конфликт уладили, но Харитонов был отстранен Bellator от боев на длительный период.
Конго 46 лет, на его счету 30 побед, 11 поражений и 2 ничьи. Еще один бой был признан несостоявшимся.
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