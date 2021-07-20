Минаков сделал заявление по поводу продолжения карьеры

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков сделал заявление по поводу продолжения своей карьеры.

«Друзья, очень много вопросов про мою дальнейшую спортивную карьеру, — написал Минаков в Instagram. — Вы спрашиваете, будут ли еще бои... Для меня это такой же важный вопрос. Спорт занял большую часть моей жизни, немало пройдено и сделано и, конечно, хотел бы продолжить выступать, но время идет, а вопрос с визой не решается. По этой причине нет возможности въезда в США и соответственно продолжать выступать там.

В октябре BELLATOR впервые планирует провести турнир в России, и это открывает определенное окно возможности для меня. Но вопрос продолжения карьеры на данный момент остается открытым. Одно могу сказать точно — желание выступать есть, а вот будет ли возможность — это определится чуть позже. Как только появится ясность — я сразу же поделюсь с вами этой новостью. Давайте наберемся терпения».

36-летний боец ММА провел 23 поединка и одержал 22 победы при одном поражении.