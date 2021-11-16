Майкл Чендлер: «У меня никаких серьезных повреждений после Гэтжи. Наложили 20 швов»

Боец легкого веса UFC Майкл Чендлер прокомментировал мнение, что он принял слишком большой ущерб в бою с Джастином Гэтжи.

«Только два раза в жизни меня отправляли сразу после боя на Скорой, — сказал Чендлер на шоу The MMA Hour. — И оба раза — из Madison Square Garden (первый раз — после боя с Примусом — прим. СЭ). Честно, я настолько кайфовал в бою с Гэтжи, что когда судья взял нас за руки на объявлении, я удивился: «А что — еще будут победителя объявлять в таком бою?«.

У меня нет никаких серьезных травм или повреждений, чувствую себя великолепно. Хотя, конечно, мне стоит пройти более глубокое обследование. Мне наложили где-то 20 швов, четыре из них — во рту. От апперкота Джастина мне разорвало губу изнутри. Швы уже сняли, один шов из губы я достал сам, когда кушал, и он мне мешал. Все отлично, я рад, что стал частью исторического боя.

Как я говорил много раз — я здесь не ради долгого времени, а ради хорошего времени. Я постоянно думаю о том, как оберегать мое тело. Я гоняю вес с 14 лет, мое тело — это уже не тело легковеса. Со временем я становился все крупнее и крупнее. И если бы сейчас я был бы на пару дюймов выше (5,08 см) — я совершенно точно дрался бы в полусреднем весе. Потому что я точно не настоящий легковес, мне очень тяжело даются сгонки. Но я знаю, что на моем горизонте еще много больших боев и возможностей.

Когда я готов вернуться? Конец первого квартала следующего года или даже середина года. Мне нужно заняться восстановлением, только где-то через две недели я сяду на байк, буду работать над кардио».

7 ноября Чендлер проиграл Гэтжи единогласным решением на UFC 268.