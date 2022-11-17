Оленичев и Магомедов сделали вес перед чемпионским боем на ACA 148

Чемпион ACA в полутяжелом весе Муслим Магомедов и претендент на титул Олег Оленичев успешно сделали вес перед чемпионским боем в Сочи на турнире ACA 148, сообщает пресс-служба организации.

Вес Магомедова — 93,45 кг, Оленичева — 93,05 кг.

Для Магомедова (11-0) это будет вторая защита пояса, завоеванного в июле 2021 года. Оленичев (17-6) идет на серии из шести побед подряд.

Полный кард ACA 148:

Муслим Магомедов — Олег Оленичев

Леонардо Силва — Григор Матевосян

Александр Матмуратов — Павел Гордеев

Абдул-Рахман Джанаев — Михаил Долгов

Венер Галиев — Денис Силва

Ренато Гомес — Висхан Магомадов

Сергей Клюев — Низамбек Жунус

Важа Циптаури — Мурад Каламов

Юрий Федоров — Матунга Джикаса