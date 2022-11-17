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Сегодня, 19:54

Оленичев и Магомедов сделали вес перед чемпионским боем на ACA 148

Отдел единоборств «СЭ»
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Чемпион ACA в полутяжелом весе Муслим Магомедов и претендент на титул Олег Оленичев успешно сделали вес перед чемпионским боем в Сочи на турнире ACA 148, сообщает пресс-служба организации.

Вес Магомедова — 93,45 кг, Оленичева — 93,05 кг.

Для Магомедова (11-0) это будет вторая защита пояса, завоеванного в июле 2021 года. Оленичев (17-6) идет на серии из шести побед подряд.

Полный кард ACA 148:

Муслим Магомедов — Олег Оленичев
Леонардо Силва — Григор Матевосян
Александр Матмуратов — Павел Гордеев
Абдул-Рахман Джанаев — Михаил Долгов
Венер Галиев — Денис Силва
Ренато Гомес — Висхан Магомадов
Сергей Клюев — Низамбек Жунус
Важа Циптаури — Мурад Каламов
Юрий Федоров — Матунга Джикаса

ММА
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