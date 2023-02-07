Майкл Биспинг назвал поединок, который может стать боем года

Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что поединок Майкла Чендлера (23-8) и экс-чемпиона в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) обещает быть боем года.

«Бой Макгрегора и Чендлера будет сенсационным, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Это непростой поединок для Макгрегора. Он — один из лучших бойцов в истории, который стал самой большой звездой, чемпионом двух дивизионов. Первым, кто сделал это.

Все говорит нам о том, что это будет бой года. Вы не можете пропустить бой Майкла Чендлера, особенно если вы поклонник MMA. Он проводит громкие поединки, и он долгое время вызывал Макгрегора. И теперь он добился своего.

Для победы Чендлер должен использовать борьбу. Я не говорю, что он не может драться на ногах, но самым разумным путем к победе будет борьба. Это не значит, что Макгрегор не может остановить тейкдауны. Может. Но Майкл Чендлер сделает все, чтобы бросить тебя. Нас ожидает сумасшедший бой.

Есть ли шансы у Макгрегора? Это хороший вопрос, и именно поэтому я уважаю его за то, что он принял этот бой... Поединок против Тони Фергюсона был бы, при всем уважении к Тони, более выигрышным. Макгрегора ожидает тяжелый бой. Он долгое время не дрался, он стареет, он веселился и сломал ногу. Как я думаю, кто победит? Есть большая вероятность, что Макгрегор приземлит левую руку и нокаутирует его. Мир сойдет с ума, все будут говорить: «Король вернулся».

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на реалити-шоу UFC The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.