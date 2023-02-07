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Сегодня, 10:15

Жозе Альдо проведет бой против Джереми Стивенса 1 апреля

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полулегком дивизионе Жозе Альдо (31-8) проведет боксерский матч против другого бывшего бойца UFC Джереми Стивенса (29-21) на турнире лиги Хорхе Масвидаля (35-16) Gamebred Boxing 4 на Fiserv Forum в Милуоки, США.

Альдо завершил карьеру бойца MMA после поражения Мерабу Двалишвили (15-4) единогласным решением судей на UFC 278. Турнир состоялся 20 августа в Солт-Лейк-Сити, США.

Стивенс прошлый бой проиграл Натану Шульту (23-5) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 26 ноября 2022-го на PFL в Нью-Йорке, США.

Альдо и Стивенс дрались по MMA в 2018 году. Тогда победу одержал бразилец техническим нокаутом в первом раунде.

Жозе Альдо
Хорхе Масвидаль
UFC
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