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Сегодня, 08:55

Джамал Хилл обратился к Анкалаеву: «Пока я здесь, у тебя никогда не будет пояса!»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-1) ответил Магомеду Анкалаеву (18-1), который назвал его пухляшом.

«Будь осторожен в своих желаниях, пухляш. Я приду за своим поясом», — написал Анкалаев в Twitter, на что Хилл ответил: «Единственное, чего я желаю, это чтобы люди действительно хотели видеть твои бои!!! У тебя нет пояса, никогда не было, и пока я здесь, никогда не будет!!! Пухляш превратит тебя в мем!»

Хилл победил Гловера Тейшейру (33-9) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Магомед Анкалаев
UFC
ММА
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