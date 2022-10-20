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Сегодня, 14:07

Матеуш Гамрот рассказал, как именно победит Дариуша

Давид Хачатрян
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Девятый номер рейтинга UFC в легком весе Матеуш Гамрот (21-1) считает, что если бой перейдет на землю, то он победит Бенила Дариуша (21-4) благодаря своему джиу-джитсу.

«Бенил везде хорош, — сказал Гамрот на пресс-конференции. — Он разносторонний, большой, сильный, оказывает давление. Но я борец, и джиу-джитсу — это мое ДНК. Мы пойдем в партер, где я его прикончу. Я в этом уверен.
Я рад, что подерусь с Бенилом. Он один из лучших бойцов в дивизионе. Сейчас он на шестой строчке рейтинга. Конечно, если я его побью в субботу, то войду в пятерку лучших бойцов дивизиона».

Гамрот подерется с Дариушем 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

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