Шон Брэди: «Хабиб проигрывал, когда был угловым. И на UFC 280 он снова проиграет»

Боец UFC в полусреднем весе Шон Брэди (16-0) верит в свою победу над Белалом Мухаммадом (21-3) на UFC 280, даже с учетом того, что в углу Мухаммада будет Хабиб Нурмагомедов (29-0).

«Белал хорош. Но я уверен, что я лучше него, — сказал Брэди на пресс-конференции. — Он не Хабиб. Ислам — не Хабиб. Хабиб уже проигрывал в качестве углового, и в субботу он снова проиграет. Парни из команды Хабиба проигрывали, так что единственный, кто остался непобежденным, — это Хабиб. Белал не непобедим, и в субботу он получит еще одно поражение».

Брэди и Мухаммад подерутся на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Бой состоится в предварительном карде турнира.