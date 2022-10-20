Завершивший карьеру Фьюри проведет защиту титула в бою против Чисоры

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри проведет защиту титула в бою против соотечественника Дерека Чисоры. Об этом спортсмен сообщил в своих социальных сетях.

Поединок состоится 3 декабря в Лондоне на домашнем стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». Британские боксеры проведут третий по счету поединок между собой. Предыдущие две встречи завершились победой Фьюри — в 2011 году ему была присуждена победа единогласным решением судей, а в 2014 году Чисора после десятого раунда отказался продолжать поединок.

34-летний боксер объявил о завершении карьеры весной 2022 года.

У Фьюри в профессиональном боксе — 32 победы и один бой завершился вничью. «Цыганский король» провел свой предыдущий поединок 9 октября 2021-го, тогда Фьюри нокаутировал американца Деонтэя Уайлдера.