Сехудо считает, что Оливейра — единственный легковес, который может побить Махачева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал победу Ислама Махачева над Бобби Грином.

«Уважение Грину за то, что принял этот бой на коротком уведомлении, но Ислам — худший соперник для него из всех возможных. Возможно, Чарльз Оливейра сейчас является единственным легковесом, который может побить Ислама Махачева», — написал Сехудо в Twitter.

Махачев победил Грина техническим нокаутом в первом раунде главного события вечера UFC Vegas 49.

Оливейра 7 марта будет защищать титул UFC в легком весе против Джастина Гейджи на UFC 274. Махачев стоит на четвертой строчке в рейтинге легкого веса UFC.