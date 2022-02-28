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Сегодня, 12:22

Сехудо: «Оливейра — единственный легковес, который может побить Махачева»

Сехудо считает, что Оливейра — единственный легковес, который может побить Махачева
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал победу Ислама Махачева над Бобби Грином.

«Уважение Грину за то, что принял этот бой на коротком уведомлении, но Ислам — худший соперник для него из всех возможных. Возможно, Чарльз Оливейра сейчас является единственным легковесом, который может побить Ислама Махачева», — написал Сехудо в Twitter.

Махачев победил Грина техническим нокаутом в первом раунде главного события вечера UFC Vegas 49.

Оливейра 7 марта будет защищать титул UFC в легком весе против Джастина Гейджи на UFC 274. Махачев стоит на четвертой строчке в рейтинге легкого веса UFC.

Источник: https://twitter.com/HenryCejudo/status/1497741102920650762?s=20&t=hngZTp5O8YvZtva7tYpuHg
Генри Сехудо
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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