Масвидаль ответил Макгрегору: «Малыш, возвращайся к дракам со стариками в барах»

Бывший претендент на титул в полусреднем весе UFC американец Хорхе Масвидал ответил на критику экс-чемпиона в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Я полагаю, что ты снова перестал пить лекарства и пошел по ложному следу, — написал Масвидаль в Twitter. — Но не расстраивайся, что твой клиент получил самую большую зарплату в своей жизни, а теперь ты не получишь ни цента с его чокнутой задницы... Слишком много чести для тебя. Малыш, возвращайся к дракам со стариками в барах».

Ранее Макгрегор раскритиковал Масвидала за отказ от поединка с англичанином Леоном Эдвардсом.