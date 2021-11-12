Кормье посоветовал Эдвардсу не обращать внимание на Чимаева и дождаться боя за титул UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах Даниэль Кормье посоветовал полусредневесу Леону Эдвардсу не принимать вызов, брошенный ему от Хамзата Чимаева.

«Леон Эдвардс не любит, когда ему бросают вызов. Но я говорю тебе прямо сейчас, Леон Эдвардс. Хамзат Чимаев вызывает тебя на бой. Не делай этого. Не принимай вызов. Не бейся с этим чуваком прямо сейчас, потому что, каким хорошим бойцом ни был Чимаев, у Чимаева умная команда, и Чимаев про себя думает: «Подождите минутку, я могу получить бой с претендентом номер один, и это при том, что он не борец?» Рокки, не делай этого. Тебе это и не нужно... Ты можешь говорить, ты можешь создавать шумиху, ты можешь делать все, что захочешь, но не обращай никакого внимания [на Чимаева]», — сказал Кормье на видео, опубликованном у себя на одноименном YouTube-канале.

На счету 30-летнего Эдвардса 19 побед и 3 поражения. Боец должен был встретиться с Хорхе Масвидалем на турнире UFC 269, который состоится в ночь на 12 декабря в США, однако бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе получил травму и снялся с боя. Теперь руководство UFC ищут ему замену.