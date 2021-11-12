Хартионов: «Петр Ян победил бы Конора Макгрегора в одинаковом весе»

Российский боец Bellator Сергей Харитонов отреагировал на готовность Петра Яна провести бой против ирландца Конора Макгрегора.

«Ян победит Макгрегора. Хотя Конор и побольше весом — получается непростая задача. Думаю, вес будет иметь значение в пользу Макгрегора. В одинаковом весе Ян победил бы. Этот бой интерес UFC как ММА, но не бокс. Это точно. Какой смысл проводить боксерский поединок? Они же два ммашника. Все это медийное обсуждение делается для пиара и зарабатывания денег. А зачем еще это делают? Только привлечь внимание к себе», — сказал Харитонов «СЭ».

30 октября 28-летний Ян единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 267. На счету россиянина в ММА — 16 побед и два поражения.

Свой последний бой Макгрегор провел 10 июля на UFC 264. Тогда он проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье. На счету Макгрегора — 22 победы и 6 поражений.