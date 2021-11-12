Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор раскритиковал экс-претендента на титул в полусреднем весе американца Хорхе Масвидала за отказ от поединка с англичанином Леоном Эдвардсом.

«Сегодня день рождения Хорхе Масвидаля, но он сука за то, что отказался от поединка против Леона, — написал Макгрегор в Twiiter. — К черту твою «травму». Ты подписываешься на драку, значит ты дерешься. Снимите с него этот пояс, который он никогда не выиграл. Увалень в домашнем халате. Какого хрена это вообще было? Прошлогодний халат от Versace, ха-ха-ха»

Напомним, что Масвидаль отказался от претендентского поединка против Эдвардса из-за травмы.