Макгрегор — об отказа Масвидаля от боя с Эдвардсом: «К черту твою «травму»
Макгрегор раскритиковал Масвидаля за отказ от поединка с Эдвардсом
11:15
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор раскритиковал экс-претендента на титул в полусреднем весе американца Хорхе Масвидала за отказ от поединка с англичанином Леоном Эдвардсом.
«Сегодня день рождения Хорхе Масвидаля, но он сука за то, что отказался от поединка против Леона, — написал Макгрегор в Twiiter. — К черту твою «травму». Ты подписываешься на драку, значит ты дерешься. Снимите с него этот пояс, который он никогда не выиграл. Увалень в домашнем халате. Какого хрена это вообще было? Прошлогодний халат от Versace, ха-ха-ха»
Напомним, что Масвидаль отказался от претендентского поединка против Эдвардса из-за травмы.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/1458982380681707522
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