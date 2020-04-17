Мастер трэш-тока. Twitter UFC предложил выбрать лучший спич Хабиба
21:36
Twitter UFC предложил выбрать лучший момент в карьере чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, когда он проявлял себя как мастер трэш-ток.
На голосования были выставлены эпизоды из трех боев.
1. Турнир UFC 205: бой между Хабибом Нурмагомедовым и Майклом Джонсоном.
2. Турнир UFC 219: бой между Хабибом Нурмагомедовым и Эдсоном Барбозой.
3. Турнир UFC 229: бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
What is @TeamKhabib's best trash talking moment? ? pic.twitter.com/1FNGU3PWXj— UFC (@ufc) April 17, 2020
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