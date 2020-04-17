Мастер трэш-тока. Twitter UFC предложил выбрать лучший спич Хабиба

Twitter UFC предложил выбрать лучший момент в карьере чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, когда он проявлял себя как мастер трэш-ток.

На голосования были выставлены эпизоды из трех боев.

1. Турнир UFC 205: бой между Хабибом Нурмагомедовым и Майклом Джонсоном.

2. Турнир UFC 219: бой между Хабибом Нурмагомедовым и Эдсоном Барбозой.

3. Турнир UFC 229: бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.