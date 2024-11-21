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Журова о желании Монсона стать депутатом Госдумы: «Он вообще не сможет выезжать за границу»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, с какими сложностями столкнется Джефф Монсон, если станет депутатом.

«Человеку нужно объяснить и рассказать, а дальше он примет решение. Должны были, в принципе, люди это сделать. Если у него такие мысли были. Может так получиться, что в итоге, когда он узнает, какие огарничения его ждут, он скажет: «Ой нет, наверное, я не буду». Какие ограничения? Он вообще не сможет за границу выезжать, вообще никуда! Санкции или нет, без разницы, они роли никакой не играют. Если он станет депутатом, то тем более против него включат санкции, если он еще не в списке. Даже выезжая в Абхазию или в Минск я должна получать разрешение у председателя. Полностью, с целью, зачем я туда еду», — цитирует Журову Vprognoze.ru.

Ранее Монсон заявил о желании стать депутатом Госдумы РФ.

В 2018 году Монсон получил российское гражданство и в сентябре этого же года вступил в должность депутата подмосковного Красногорска. В 2023-м боец отказался от американского паспорта.

Источник: Vprognoze
Джефф Монсон
Светлана Журова
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