Чемпион BRAVE CF Эльдар Эльдаров бросил вызов Александру Шаблию

Чемпион промоушена BRAVE CF в суперлегком весе (до 75 кг) Эльдар Эльдаров вызвал на бой Александра Шаблия. Причиной вызова стал тот факт, что Шаблию не нашли соперника на предстоящий турнир BELLATOR в России и Александр остался без поединка. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram:

«Многие из вас уже знают, что 23 октября в России пройдет первый турнир BELLATOR. О том, что мой бой пройдет именно в этом карде, я узнал еще в июне. Как мы видим, кард уже практически сформирован, но без моего участия. На протяжении двух месяцев я слушаю разговоры о том, что мне, как всегда, не могут найти соперника. Так вот, я думаю, что мы с вами можем помочь организаторам в поиске моего оппонента, раз для них это стало проблемой. Я готов подраться с любым представителем легкой весовой категории, обещаю искры».

Эльдар Эльдаров последний свой поединок провел в январе 2021 года на турнире BRAVE в России. В Сочи Эльдар впервые защитил свой пояс против бразильца Леонардо Мафра, победив того техническим нокаутом в первом раунде. В своем вызове на странице Instagram Эльдаров также отметил, что уже пришло время подраться, и предложил Александру весовую категорию на выбор:

«С момента моего крайнего боя прошло уже полгода, и пора возвращаться в дело. Понравилось выступать в России, и думаю сделать это снова. Вчера увидел пост у Александра Шаблия, где он говорит, что никто не хочет с ним драться. Всегда хотел проверить себя против ударника высокого уровня. Таковым, по моему мнению, в России является А. Шаблий. Что скажешь, Саша? Ты выступаешь в категории 70 кг, я — в 75, но, думаю, это решаемый вопрос. Судя по всему, «Беллатор» не нашел тебе соперника в московском турнире, а ты, смотрю, в неплохой форме».