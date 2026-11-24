Стерлинг разнес бойцов Хабиба: «Не надо приезжать в США и учить жизни. У вас недостатков больше, чем у нас»

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Алджамейн Стерлинг, бывший чемпион UFC и друг Мераба Двалишвили, непривычно резко высказался о команде Хабиба.

Боец ответил на слова Ислама Махачева, который публично вступился за Усмана и Умара Нурмагомедовых, избивших Двалишвили толпой в Абу-Даби. Махачев заявил, что драку слишком раздули, а его одноклубники не сделали ничего предосудительного. Стерлинг не только осудил нападавших, но и прошелся лично по Махачеву, затронув более широкие темы.

«Боевая неделя в Катаре была странноватой. В карде были дагестанцы (команды Алискерова и Газиева — Прим. СЭ), и между нами была не та атмосфера, что обычно. Никто из нас не здоровался друг с другом, смотрели так ... Подчеркну, дело не в Дагестане, а в конкретной группе людей, которая постоянно творит херню.

Такое ощущение, что эти ребята считают себя лучше других и считают, что могут делать что угодно безнаказанно. Это не круто. Ислам Махачев оправдал их действия тем, что в его республике драки — это нормально. Ислам, я тебя очень уважаю, но если ты пытаешься сказать, что в твоей республике нормально напасть так толпой, потом зажать человека на земле и бить ему ногами в голову... Это херня какая-то.

Окей, в Дагестане драки в порядке вещей, все постоянно дерутся. Дерутся — но не нападают толпой. Если только ты не пытаешься сказать, что в Дагестане нормально налетать толпой. Если пытаешься — то хотя бы скажи это честно. Не пытайся играть со словами, выставляя все так, что ты благородный человек и действуешь по кодексу чести, что так должны действовать настоящие мужчины. Нет, дружище, это не круто. Вы говорите, что Мераб оскорблял чужую мать. Окей, в твоей культуре ты оскорбляешься, когда о твоей матери сказали плохое... но когда ты дрался в Америке с Порье и он сказал: «Я нокаутирую тебя, мазафакер», ты так разозлился! Ты не понимаешь нашу культуру, что это наш жаргон, наш трешток, который, кстати, никак не связан с матерями. И ты так разозлился из-за наших особенностей, ты что — хочешь нас поменять? Приехав в нашу страну? Я же к тебе не приезжаю, в твою страну, и не учу тебя, как жить и говорить. Не приезжай в нашу страну и не учи, как нам жить, что нам поменять, во что нам верить. Мы живем так, как считаем нужным.

Они так злились на Конора, но чем они лучше него после такого? Они до этого забили толпой Диллона Дэниса. Я понимаю, Диллон Дэнис говорил много херни и заслужил небольшого леща. Но они налетели толпой, и он еще оказался виноватым. Если он такой жалкий, а вы такие правильные и мужественные, зачем опять целая армия? Выставлять себя такими, как будто вы золотой стандарт мира, поведения, мужского кодекса и так вести себя... Если выставляете, то не делайте вещи, после которых люди смотрят на вас, как на диких животных. Все это так и выглядело. Вы выглядели не иначе, как куча бандитов и отморозков. А потом учите других жизни.

На публику они говорят о вере, но за кулисами они не святые, они совсем другие. Но пытаются быть примерами для детей, для следующих поколений... Нет уж, мужики. Я бы больше уважал вас, если бы вы были собой. Хочешь быть плохим парнем — будь ***** плохим парнем. Будь плохим, Ислам, будь плохим, Усман. Будь плохим парнем, Умар. Тагир. Хотите быть злодеями — будьте ими! Не кажитесь святыми ***** и идеальными. Потому что вы не такие. У вас, пожалуй, недостатков больше, чем у нас. Зачем этот фасад? Это все фейк. И повторюсь, дело не в Дагестане, не в мусульманах, дело в этой группе ребят».