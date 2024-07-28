Малыхин — о долге Нурмагомедова перед ФНС: «Не буду в это лезть»

Чемпион ONE в трех весовых категориях Анатолий Малыхин заявил, что не хочет обсуждать неуплаченные налоги Хабиба Нурмагомедова.

«Далек от этого. Не буду лезть. У меня этим занимается жена. У нее был бизнес. Они все подсчеты обсуждают. Мы свой процент отдаем, чтобы не было проблем. Не знаю, что случилось с Хабибом. Я бумажки не держал. Как я могу об этом рассуждать?» — цитирует Малыхина MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) сумму в размере 306 688 389 рублей. Ведомство заблокировало счета принадлежащего экс-бойцу промоушена Eagle FC, а также благотворительный фонд имени Нурмагомедова.