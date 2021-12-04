Александр Емельяненко: «В тюрьме я бы на Гусейнове в туалет ездил»

Российский боец ММА Александр Емельяненко ответил на вопрос, который ему хотел задать Артур Гусейнов (ранее в интервью Youtube-каналу «Разрешите вас перебить») — кем он сидел в тюрьме.

«Кем я сидел? Я порядочным арестантом сидел. Я уже где-то говорил по поводу того, как я сидел, где сидел и с кем сидел. У меня близкие смотрели за игрой, за лагерем, за общим, за воровским. Все мои близкие — да, семейники. Мы ели с одной тарелки. Про Гусейнова могу сказать, что он давным-давно проигрался и прозанимался. В тюрьме я бы на нем в туалет ездил», — сказал Емельяненко журналистам после открытой тренировки United Russian Fighters.

В 2009-2010 годых Гусейнов выступал за команду Емельяненко — Russian Top Team. На прошлой неделе Емельяненко заявил, что Гусейнову следует завершить карьеру, отметив, что у того «на пузе висит спасательный круг». Гусейнов выступил с критикой Емельяненко, назвав его поражение от Марсио Сантоса позором. После этого оба дали интервью, в которых высказались друг о друге в оскорбительной форме. И Емельяненко, и Гусейнов утверждают, что теперь хотели бы провести бой.