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Макгрегор с княгиней Монако совершит 180-километровый тур на водном велосипеде

06:58

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор вместе с княгиней Монако Шарлен отправится в тур на водных велосипедах. Они планируют преодолеть 180 километров.

«Отличный день для гонок на водных велосипедах с принцессой Монако Шарлин. Феноменальный спортсмен и олимпиец, мы объединяемся для путешествия на 180 км в сентябре, чтобы повысить осведомлённость в области безопасности на воде. Я не могу ждать! Благодарю вас за великий день для моей семьи, Ваше Высочество», — написал Макгрегор в Instagram.

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