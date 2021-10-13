Макгрегор предложил выдать Хабибу медаль за то, что он «наложил в штаны»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на скандал, который разразился вокруг поста в Instagram его заклятого соперника Хабиба Нурмагомедова.

Ранее российский боец выложил в Instagram фото ирландца с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Так Хабиб связал драку в московском метро, в ходе которой заступившийся за девушку мужчина был избит тремя уроженцами Дагестана, с атакой своей команды на Конора после их боя в октябре 2018 года.

«Бастрыкин! Где медаль Хабибу за то, что он наложил в штаны? Она нужна ему за то, что он обделался, сидя в десятом ряду», — написал ирландец в Twitter.

Bastrykin! Where is Khabib's «shit in his pants medal» ? He need this for shit his pants 10 rows back. ?? pic.twitter.com/8WRFsr1Js6 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 13, 2021

Макгрегор прикрепил к посту фотографию россиянина, находящегося в автобусе во время скандального нападения ирландца в апреле 2018-го. Это случилось во время турнира UFC в Нью-Йорке, на котором Нурмагомедов впервые завоевал титул в легком весе, а Конор за свое поведение был арестован.