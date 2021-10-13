Макгрегор предложил выдать Хабибу медаль за то, что он «наложил в штаны»
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на скандал, который разразился вокруг поста в Instagram его заклятого соперника Хабиба Нурмагомедова.
Ранее российский боец выложил в Instagram фото ирландца с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Так Хабиб связал драку в московском метро, в ходе которой заступившийся за девушку мужчина был избит тремя уроженцами Дагестана, с атакой своей команды на Конора после их боя в октябре 2018 года.
«Бастрыкин! Где медаль Хабибу за то, что он наложил в штаны? Она нужна ему за то, что он обделался, сидя в десятом ряду», — написал ирландец в Twitter.
Макгрегор прикрепил к посту фотографию россиянина, находящегося в автобусе во время скандального нападения ирландца в апреле 2018-го. Это случилось во время турнира UFC в Нью-Йорке, на котором Нурмагомедов впервые завоевал титул в легком весе, а Конор за свое поведение был арестован.
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