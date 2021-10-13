«Посадили в джип и повезли на какие-то разборки». Российский режиссер рассказал о конфликте с Нурмагомедовым

Российский режиссер Егор Климович рассказал об инциденте и последующем конфликте с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым во время съемок документального фильма в Дагестане. Происшествие случилось, когда Климович вместе с бойцом Олегом Тактаровым приезжал с визитом в Дагестан.

«Когда мы были в Дагестане, случилась очень неприятная ситуация: они нашли мои фотографии с Конором. Я был с ним знаком по долгу службы, делал большое документальное кино о UFC 90-х.

Я поехал в Дагестан снять, как встречаются два талантливых спортсмена, герои своего времени. Но на следующий день произошел конфликт, и они нас просто разделили. Олега Николаевича повезли делать какие-то подарки, а меня Хабиб и его друзья посадили в джип и повезли на какие-то разборки, свойственные его команде. Начали давить, мол, что ты здесь делаешь, начали удалять материал, который мы отсняли. Просто отобрали технику и начали удалять.

Мы не хотели это афишировать, потому что это довольно неприятная тема. Данный поступок никак не связан с дагестанским гостеприимством, которое заложено в традициях этого прекрасного народа. Даже если враг приехал, то его нужно хорошо встретить. Хотя мы ехали не как враги, а как друзья и рассматривали этот визит как новый виток взаимоотношений Тактарова и Хабиба", — цитирует Климовича sportbox.ru.

Также он высказался о публикации бойцом в Instagram шутки в адрес ирландца Конора Макгрегора с отсылкой на резонансное избиение москвича Романа Ковалева в столичном метром тремя дагестанцами.

«У меня реакция достаточно простая на сториз Хабиба. Я считаю, что это неудачная, мягко говоря, шутка Хабиба. Мы живем в многонациональной стране и, шутя на эту тему, оказываем влияние на межнациональные конфликты, которые в такой большой стране, как Россия, надо гасить, а не провоцировать лишний раз. Нам, наоборот, надо быть вместе. Людям с большим социальным влиянием следует быть гораздо внимательнее к тому, что они говорят. Хабиб — талантливый спортсмен, но иногда у него бывают проблемы с чувством юмора, мне кажется. Любая война заканчивается мирными переговорами. Лучше избежать этой войны и сразу пытаться на месте договариваться и не провоцировать общество такой шуткой», — добавил Климович.