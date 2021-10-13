Тактаров — о шутке Хабиба про драку в метро: «Одна нация для меня перестала существовать»

Российский ветеран ММА Олег Тактаров жестко отреагировал на неудачную шутку бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова о Коноре Макгрегоре.

Ранее Нурмагомедов выложил в Instagram фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Так Хабиб намекнул на драку в московском метро, в ходе которой заступившийся за девушку мужчина был избит тремя уроженцами Дагестана.

«С сегодняшнего дня для меня не то что человек, для меня одна нация перестала существовать. Опять затронули мою мать… Все, ребят, на *** (мужской половой орган. — Прим. «СЭ»). Мы закончили», — сказал Тактаров на видео в своем Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Ковалев заступился за девушку в метро, за что был избит. Позже председатель СКР Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль за проявленное мужество и неравнодушие.