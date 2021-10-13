Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Тактаров — о шутке Хабиба про драку в метро: «Одна нация для меня перестала существовать»

Тактаров заявил, что для него перестала существовать одна нация после шутки Хабиба об избиении пассажира в Москве
13 октября, 18:15
Олег Тактаров. Фото olegtaktarov_official, Instagram
Олег Тактаров. Фото olegtaktarov_official, Instagram
Теги:

Российский ветеран ММА Олег Тактаров жестко отреагировал на неудачную шутку бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова о Коноре Макгрегоре.

Ранее Нурмагомедов выложил в Instagram фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Так Хабиб намекнул на драку в московском метро, в ходе которой заступившийся за девушку мужчина был избит тремя уроженцами Дагестана.

«С сегодняшнего дня для меня не то что человек, для меня одна нация перестала существовать. Опять затронули мою мать… Все, ребят, на *** (мужской половой орган. — Прим. «СЭ»). Мы закончили», — сказал Тактаров на видео в своем Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Ковалев заступился за девушку в метро, за что был избит. Позже председатель СКР Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль за проявленное мужество и неравнодушие.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/tv/CU-IyuwoVBV/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
5
16


  • Александр

    Дебилушка, если не в курсе о чем коммент, закатайся под шконку и не пиши глупостей

    14.10.2021

  • man.numizman

    какая правда? то что он послал хабиба вместе с его народом, да? так ведь до него и лобок колобок на хабу выппндривался а потом язык из жопы не мог вытащить. уверен что этот тоже троить будет.

    13.10.2021

  • man.numizman

    какой он на хрен мужик. ему както один чех вломил он даже обратку не дал. не мешки воротить!

    13.10.2021

  • man.numizman

    что авганцы осознали не понял я? они союз выебали. америку отымели и теперь твоя жопа на очереди хуесос.

    13.10.2021

  • man.numizman

    Упокойся!!!

    13.10.2021

  • man.numizman

    Тактаров да умри же ты наконец. Купи боярышник ебани его и успокойся!

    13.10.2021

  • man.numizman

    Пиздить))

    13.10.2021

  • man.numizman

    Теперь этот ебан зовёт всех хейтеров в Ростов хотя если он такой смелый ему в Дагестан надо ехать и там всех)

    13.10.2021

  • man.numizman

    Если тактаров реально послал Хабиба, то будучи для многих кто его поддерживает Нурмагомедов больше чем отец или мать. А на счёт чести то она есть или её нет а защищать её нужно всегда и каждому и свой язык держать за зубами пока его можно за ними держать. За свою мать или отца посылать нацию это верх ебантизма! Опять этот чёрт из такбакерки нарисовался.

    13.10.2021

  • Шуба из щенков Тутберидзе

    Афганцы уже всё осознали про это, теперь черед следующих "фанатеющих", а ты и дальше подписывайся на всяких доггистанцами

    13.10.2021

  • Рафаэлло Джованьоли

    Тактарову уважуха!

    13.10.2021

  • ingvar 966

    Олег Тактаров один во всей России остался МУЖИКОМ, не дав спуску зажравшамуся беспредельщику Хабибу. Все остальные "крутыши" - Валуев, Губерниев и прочие засунули свою честь в задницу и показали какими они ничтожными "мужиками" являются.

    13.10.2021

  • 4321

    И до этого дошло,правда как до жирафа,но всё же...лучше поздно,чем никогда. Главное,чтобы слова эти не остались просто словами..

    13.10.2021