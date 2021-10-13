Тактаров — о шутке Хабиба про драку в метро: «Одна нация для меня перестала существовать»
Российский ветеран ММА Олег Тактаров жестко отреагировал на неудачную шутку бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова о Коноре Макгрегоре.
Ранее Нурмагомедов выложил в Instagram фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Так Хабиб намекнул на драку в московском метро, в ходе которой заступившийся за девушку мужчина был избит тремя уроженцами Дагестана.
«С сегодняшнего дня для меня не то что человек, для меня одна нация перестала существовать. Опять затронули мою мать… Все, ребят, на *** (мужской половой орган. — Прим. «СЭ»). Мы закончили», — сказал Тактаров на видео в своем Instagram.
Напомним, ранее стало известно, что Роман Ковалев заступился за девушку в метро, за что был избит. Позже председатель СКР Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль за проявленное мужество и неравнодушие.
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Александр
Дебилушка, если не в курсе о чем коммент, закатайся под шконку и не пиши глупостей
14.10.2021
man.numizman
какая правда? то что он послал хабиба вместе с его народом, да? так ведь до него и лобок колобок на хабу выппндривался а потом язык из жопы не мог вытащить. уверен что этот тоже троить будет.
13.10.2021
man.numizman
какой он на хрен мужик. ему както один чех вломил он даже обратку не дал. не мешки воротить!
13.10.2021
man.numizman
что авганцы осознали не понял я? они союз выебали. америку отымели и теперь твоя жопа на очереди хуесос.
13.10.2021
man.numizman
Упокойся!!!
13.10.2021
man.numizman
Тактаров да умри же ты наконец. Купи боярышник ебани его и успокойся!
13.10.2021
man.numizman
Пиздить))
13.10.2021
man.numizman
Теперь этот ебан зовёт всех хейтеров в Ростов хотя если он такой смелый ему в Дагестан надо ехать и там всех)
13.10.2021
man.numizman
Если тактаров реально послал Хабиба, то будучи для многих кто его поддерживает Нурмагомедов больше чем отец или мать. А на счёт чести то она есть или её нет а защищать её нужно всегда и каждому и свой язык держать за зубами пока его можно за ними держать. За свою мать или отца посылать нацию это верх ебантизма! Опять этот чёрт из такбакерки нарисовался.
13.10.2021
Шуба из щенков Тутберидзе
Афганцы уже всё осознали про это, теперь черед следующих "фанатеющих", а ты и дальше подписывайся на всяких доггистанцами
13.10.2021
Рафаэлло Джованьоли
Тактарову уважуха!
13.10.2021
ingvar 966
Олег Тактаров один во всей России остался МУЖИКОМ, не дав спуску зажравшамуся беспредельщику Хабибу. Все остальные "крутыши" - Валуев, Губерниев и прочие засунули свою честь в задницу и показали какими они ничтожными "мужиками" являются.
13.10.2021
4321
И до этого дошло,правда как до жирафа,но всё же...лучше поздно,чем никогда. Главное,чтобы слова эти не остались просто словами..
13.10.2021